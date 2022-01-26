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Врач заявил об исчезновении самого частого симптома COVID-19 у 50% пациентов

Врач Поздняков заявил, что у половины пациентов с COVID-19 исчезла высокая температура
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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил об исчезновении самого частого симптома коронавируса — высокой температуры — у половины пациентов с «Омикрон»-штаммом.

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Член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев — об отмене ограничений, комбинированных штаммах и о том, почему нельзя называть «Омикрон» живой вакциной

В беседе с Lenta.Ru в среду, 26 января, специалист разъяснил, что повышенная температура остается одним из основных симптомов, просто перестала быть самым частым.

Поздняков рассказал, что при заболевании штаммом «Омикрон» пациенты стали реже жаловаться на такие симптомы, как мышечные боли, снижение аппетита, утрата обоняния и вкуса. По его словам, по сравнению со штаммом «Дельта» количество жалоб на эти симптомы снизилось в восемь раз, отмечает телеканал «360».

«Вирус мимикрирует, уходит от атаки коллективного иммунного ответа и всё больше превращается в обычную респираторную инфекцию. Для вируса это мера вынужденная, если мы говорим о нем как о чем-то укладывающемся в разумные законы», — пояснил Поздняков.

19 января американский ученый-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити, рассказал, что «Омикрон»-штамм коронавируса нашел новый способ заражать людей путем попадания в клетки некоторых тканей организма через пузырьки эндосом.

В отличие от «Дельты» он не стремится проникнуть в легкие, а атакует средние дыхательные пути. Для «Омикрона» больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей, а для «Дельты» — более глубинное поражение самих легких, альвеол, объяснил он.

Как напоминает сайт kp.ru, ученые из Израиля ранее выяснили, что прививка на ранней стадии заражения COVID-19 снижает риск смерти от вируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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