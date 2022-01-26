Глава МИДа Лавров заявил о сокращении Россией резервов в долларах из-за действий США

Действия со стороны США приводят к тому, что международные расчеты в американской валюте оказываются рискованными. Об этом сообщил в среду, 26 января, глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что российская сторона свои валютные резервы в долларах резко сокращает.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», — отметил Лавров.

Ранее, 24 января, российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года.

После этого ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила и пообещал возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.

При этом, согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют — его доля в международных расчетах увеличилась до 0,2% по итогам октября 2021 года.