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В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме

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В Новосибирске правоохранители задержали двух мужчин, устроивших стрельбу в квартире жилого дома в микрорайоне Горский. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Инцидент произошел в ночь на 27 января. В полицию поступило сообщение о стрельбе, после чего на место происшествия выехали правоохранители и сотрудники Росгвардии.

«Дворовая территория была оцеплена, квартира, где производились выстрелы, установлена. В ходе переговоров, проведенных руководством Управления МВД России по городу Новосибирску, стрелявшие добровольно открыли дверь и были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии», — сообщили в управлении МВД.

В результате происшествия никто не пострадал. В квартире правоохранители обнаружили семь единиц оружия и три пакета с неизвестным порошком.

По предварительной информации, мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Их доставили в отдел полиции.

8 января в Курганской области местный житель открыл стрельбу по служебному автомобилю, в результате чего один полицейский погиб, еще один был ранен. Сам нападавший был ранен при задержании и скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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