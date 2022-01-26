Прямой эфир
Мир
Германия поддержала участие ЕС в проведении военной реформы на Украине
Мир
Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью
Мир
Джонсон вместо темы об отставке предложил сосредоточиться на Украине
Общество
В Москве в ближайшее время откроется запись на вакцинацию подростков от COVID-19
Политика
Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной
Мир
В Крыму назвали актом международного разбоя решение суда по скифскому золоту
Мир
Лавров прокомментировал угрозы Запада ввести новые санкции против РФ
Общество
Ученый объяснил низкое число подтвержденных случаев «Омикрона» в России
Мир
Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска
Культура
Элтон Джон заболел COVID-19

Прокуратура начала проверку после задержек рейсов из Стамбула в Москву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров после массовых задержек авиарейсов из Стамбула в Москву. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Минутное дело: выплаты за задержки рейсов хотят сделать автоматическими
Почему сейчас большинство россиян не требуют компенсаций от авиакомпаний

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Стамбула задержано и отменено более тысячи авиарейсов. Прокуратурой организована проверка в части предоставления услуг авиаперевозчиками пассажирам рейсов <...> в том числе прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах», — говорится в сообщении.

Как сообщили 26 января в ассоциации туроператоров, в настоящее время рейсы из главного аэропорта Стамбула выполняются в ограниченном режиме. Многие рейсы в Россию пока значатся среди перенесенных. По данным организации, туристам придется еще подождать вылета.

«В 11 утра среды, 26 января, аэропорт Стамбула возобновил работу. На сайте аэропорта утром 26 января было указано, что авиасообщение возобновилось с рейсов в Каракас и Хьюстон. Несмотря на возобновление полетов, аэропорт на полную мощность еще не работает. По данным «Вестника АТОР», движение в Стамбуле вновь открыто. Погода улучшается, вышло солнце, снег не идет, а выпавший начинает таять», — говорится в сообщении.

Из-за обрушившейся 21 января на Турцию метели в аэропорту Стамбула застряли сотни граждан России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022