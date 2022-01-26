Прокуратура начала проверку после задержек рейсов из Стамбула в Москву

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров после массовых задержек авиарейсов из Стамбула в Москву. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Стамбула задержано и отменено более тысячи авиарейсов. Прокуратурой организована проверка в части предоставления услуг авиаперевозчиками пассажирам рейсов <...> в том числе прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах», — говорится в сообщении.

Как сообщили 26 января в ассоциации туроператоров, в настоящее время рейсы из главного аэропорта Стамбула выполняются в ограниченном режиме. Многие рейсы в Россию пока значатся среди перенесенных. По данным организации, туристам придется еще подождать вылета.

«В 11 утра среды, 26 января, аэропорт Стамбула возобновил работу. На сайте аэропорта утром 26 января было указано, что авиасообщение возобновилось с рейсов в Каракас и Хьюстон. Несмотря на возобновление полетов, аэропорт на полную мощность еще не работает. По данным «Вестника АТОР», движение в Стамбуле вновь открыто. Погода улучшается, вышло солнце, снег не идет, а выпавший начинает таять», — говорится в сообщении.

Из-за обрушившейся 21 января на Турцию метели в аэропорту Стамбула застряли сотни граждан России.