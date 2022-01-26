Журналиста Губарева похоронят 27 января на Троекуровском кладбище

Журналиста и писателя Владимира Губарева похоронят на Троекуровском кладбище 27 января. Об этом сообщается на сайте Союза журналистов России (СЖР) в среду, 26 января.

«11:00–12:00 — гражданская панихида в здании РАН (Ленинский проспект, д. 32а, третий подъезд, ритуальный зал). 13:30–14:30 — захоронение на Троекуровском кладбище. 15:30 — поминальный обед в столовой РАН», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Губарев умер в возрасте 83 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

Губарев родился 26 августа 1938 года. Работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», где занимался темами науки и освоения космоса.

Как сообщили в СЖР, Губарев также освещал проблемы геологии, природопользования, минерально-сырьевых ресурсов, управления горной промышленностью в экстремальных природно-климатических условиях Севера.

В 1981 году журналист вместе с директором Геологического института Кольского филиала АН СССР Игорем Бельковым сопровождал канадских геологов в Апатитах и Хибинах. Позднее Губарев написал статью в «Правде» об этой экспедиции под названием «Камни Кейв», впоследствии ее опубликовали в сборнике «Восхождение к подвигу».

26 апреля 1986 года Губарев стал первым из журналистов, кто оказался на месте Чернобыльской аварии уже через несколько часов после взрывов.

Под впечатлением от увиденного писатель написал пьесу «Саркофаг». Ее поставили в 56 театрах мира, сообщается на сайте kp.ru. В Великобритании пьеса была отмечена театральной премией имени Лоуренса Оливье.

Губарев является автором шести пьес — все они были поставлены на родине и за рубежом. Также Губарев написал множество интеллектуальных и научно-популярных работ, вел цикл передач «Реальная фантастика» на канале «Культура».

По повести Губарева «Легенда о пришельцах» в 1985 году был снят художественный фильм «Корабль пришельцев», пишет Pravda.Ru.