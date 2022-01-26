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США высвободят из резервов свыше 13 млн баррелей нефти

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Министерство энергетики США высвободит дополнительные 13,4 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства, опубликованном 26 января.

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«Сегодня министерство энергетики США одобрило семь дополнительных обменов 13,4 млн баррелей сырой нефти для высвобождения из стратегического нефтяного резерва», — говорится в сообщении.

Выпуск резервов распределят между семью компаниями: Shell купит 4,2 млн баррелей, Trafigura — 3 млн, Phillips 66 Company — 2,3 млн, Macquarie Commodities Trading — 2 млн, Chevron — 0,885 млн, ExxonMobil — 0,515 млн и BP Products North America — 0,5 млн баррелей.

Президент США Джо Байден 24 августа объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичное решение приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Американский лидер отметил, что использование дополнительных резервов нужно для снижения цен на топливо для американцев, а также для балансировки спроса и предложения на рынке после пандемии.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил «Известиям», что инициатива Вашингтона носит политический характер и связана с недовольством населения страны из-за сильного роста внутренних цен на нефтепродукты — более чем на 50%.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук отметил, что решение США о выпуске нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок.

По информации агентства Bloomberg, ОПЕК+ может изменить параметры соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов.

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