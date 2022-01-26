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Элтон Джон заболел COVID-19

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Британский исполнитель Элтон Джон заболел COVID-19, из-за чего был вынужден перенести несколько концертов в США. Об этом 74-летний исполнитель сообщил в stories на своей странице в Instagram 25 января.

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«Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе», — сообщил певец.

Артист отметил, что перенос шоу всегда приносит большое разочарование, а также извинился перед теми, кому это доставило неудобства. Джон подчеркнул, что безопасность его и команды в приоритете, отмечает телеканал «360».

Элтон Джон рассказал, что прошел полный курс вакцинации, сделал бустерную прививку и благодаря этому заболевание протекает в легкой форме, пишет НСН.

«У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — приводит слова певца REGNUM.

Элтон Джон в 2018 году начал свой последний мировой концертный тур, получивший название по одной из его самых известных композиций Farewell Yellow Brick Road («Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом»). Планировалось, что исполнитель даст около 300 концертов и завершит турне четырьмя выступлениями на стадионе «О2-арена» в Лондоне в декабре 2020 года, отмечает «Москва 24».

Сначала в планы вмешалась болезнь музыканта, а затем пандемия COVID-19. Из-за последней выступления Джона неоднократно переносились.

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