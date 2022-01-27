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Врач заявил о риске развития рака пищевода из-за горячих напитков

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Употребление горячих напитков повышает риск развития рака пищевода, сообщает турецкая газета Cumhuriyet, приводя исследования ученых.

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В течение нескольких лет специалисты в США и Китае наблюдали за более 500 тыс. человек. Как отметил врач-гастроэнтеролог Ведат Герал, в ходе проведенных исследований только подтверждалось, что регулярное потребление напитков с температурой 65 градусов и выше увеличивают риск развития рака пищевода.

«Чай следует употреблять теплым, не превышая 3-4 чашек в день», — отметил врач.

К тому же, по словам специалиста, если человек вдобавок еще курит и употребляет алкоголь, то риск развития болезни повышается в несколько раз.

«Если курильщик часто пьет горячий чай, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз», — уточнил специалист.

По его словам, чай не стоит пить, если стакан с напитком невозможно взять в руку из-за его температуры. Стоит подождать пять минут. В противном случае в пищеводе могут появиться раны, что только увеличивает риск развития рака.

Соленая рыба также может стать причиной развития онкологии. Об этом во вторник, 24 января, заявил старший фармацевт онлайн-аптеки Medicine Direct Хуссейн Абде. Он отметил, что засолка рыбы в определенном стиле может сделать этот продукт канцерогенным и сравнимым по степени вреда с обработанным мясом в хот-догах или салями.

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