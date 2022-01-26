Заполненность подземных газохранилищ в Германии достигла исторического минимума

Заполненность газохранилищ Германии находится сегодня на самом низком за всё время уровне. Об этом в интервью Deutsche Welle, опубликованном 26 января, сообщил исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

«В настоящий момент они (газохранилища — Ред.) заполнены менее чем на 42%. Столь низкого уровня заполнения в данное время не было еще никогда», — сказал он.

В то же время Блешке отметил, что из-за довольно мягкой погоды напряженность на рынке не столь сильная. Однако к 1 февраля на случай 7-дневных и 30-дневных холодов газохранилища должны быть заполнены на 40% и 50% соответственно.

Ранее, 18 января, в Министерстве экономики ФРГ заявили, что газохранилища страны заполнены на 50%, и рабочего газа хватит менее чем на 18 суток. При этом расчеты производились по состоянию на 11 января 2022 года.

Низкий уровень заполненности хранилищ стал одной из причин энергетического кризиса в Европе, начавшегося в конце августа. На ситуацию повлияло повышение спроса на сырье в Азии, снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях и низкий уровень запасов в хранилищах. Из-за этого цена на топливо резко выросла и достигла $1,2 тыс. за тыс. куб. м. В декабре цена была уже $2 тыс. за тыс. куб. м.

О том, что газ в Европе может закончиться за два месяца, сообщало в начале года Bloomberg. Издание отмечало, что хранилища могут опустеть уже к марту-апрелю 2022 года.