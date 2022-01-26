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Адвокат оценил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов

Адвокат Калинов оценил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов
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Закон о пожизненном лишении свободы для лиц, судимых за повторно совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних — эффективная мера, так как единожды совершивший преступление склонен к рецидиву. Такое мнение в среду, 26 января, в беседе с «Известиями» выразил адвокат и бывший следователь СК Максим Калинов.

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«В ходе многочисленных экспериментов и на практике было доказано, что, если человек склонен к педофилии и уже совершил преступление один раз, то он склонен к рецидиву. Речь идет в данном случае о сохранении психологического и физического здоровья детей», — подчеркнул он.

По словам Калинова, не раз случалось такое, что человек спустя какое-то время после выхода из места лишения свободы, возвращался к совершению преступных деяний.

Ранее в среду Совет Федерации одобрил соответствующий закон.

Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы распространят на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Ранее ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.

Кроме того, будет расширено применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. При этом речь идет также о случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. После чего, 21 декабря, нижняя палата парламента в I чтении приняла законопроект.

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.

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