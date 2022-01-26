Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае

Штормовое предупреждение объявили в акваториях Тихого океана и Берингова моря в Камчатском крае. По данным МЧС, в регионе ожидаются высокие волны.

В ночь на 27 января в Алеутском округе высота волн может достигнуть 8–10 м. Днем 27 января сильное волнение ожидается в Беринговом море. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Утром 28 января волны поднимутся в Олюторском районе, опасное явление сохранится до конца суток.

По данным МЧС, волны не представляют угрозы для населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре был установлен новый рекорд по высоте снежного покрова. Большое количество осадков выпало из-за столкновения над регионом циклонического вихря «Эльпис» и циклона «Ида».