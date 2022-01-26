Путин в день снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское кладбище

Президент России Владимир Путин в день снятия блокады Ленинграда 27 января посетит Пискаревское кладбище. Об этом сообщает в среду, 26 января, пресс-служба Кремля.

«27 января, в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города», — указано в заявлении.

В сентябре 2021 года Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Выплаты было предложено провести в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, по которой снабжался Ленинград в годы войны.

Глава государства подчеркивал, что поддержка блокадников — это «священный нравственный долг». Он также указывал на недопустимость высказываний о том, что СССР надо было сдать Ленинград немецким захватчикам.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек.