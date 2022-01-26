Прямой эфир
Экономика
Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам
Мир
Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью
Общество
В Москве в ближайшее время откроется запись на вакцинацию подростков от COVID-19
Политика
Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной
Мир
В ФРГ отметили влияние на свою экономику любых санкций против РФ
Мир
В Крыму назвали актом международного разбоя решение суда по скифскому золоту
Общество
Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям
Наука
Ученый назвал необходимые при выявлении «Омикрона» витамины
Мир
В Германии прокомментировали усиление присутствия НАТО в Восточной Европе
Спорт
Теннисист Медведев победил в четвертьфинале Australian Open

БКС назвала «Роснефть» наиболее привлекательной для инвестиций в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшая брокерская компания России БКС выпустила отчет, посвященный нефтяному рынку (есть в распоряжении «Известий»). В нем компания отмечает акции «Роснефти» как наиболее предпочтительные для вложений в стране.

Зеленые баррели: «Роснефть» заключила более 50 соглашений по «Восток Ойл»
Проект на Таймыре позволит добывать углеводороды экологически чистым способом

В качестве одного из основных факторов инвестиционной привлекательности нефтяной компании эксперты назвали перспективы роста добычи в 2022 году. По их прогнозам, она увеличится на 9%, нарастив 345 тыс. баррелей в сутки. Причем данный показатель может вырасти еще сильнее к 2025 году.

«Роснефть» остается нашим фаворитом среди российских нефтяных компаний в первую очередь потому, что рынок всё больше ориентируется на то, какие страны и компании могут удовлетворить восстанавливающийся мировой спрос на нефть — на этом фоне мы ожидаем устойчивости от котировок акций «Роснефти». «Роснефть» долгое время опережала конкурентов по потенциалу роста добычи, но только в 2022 году этот потенциал станет реальностью», — подчеркивается в отчете.

Предполагается, что рост нефтедобычи обеспечат флагманский проект «Роснефти» — «Восток Ойл», а также скачок добычи на проекте «Роспан».

Помимо прочего, в БКС ожидают увеличение дивидендов в полтора раза. Так, прогноз чистой прибыли «Роснефти» за минувший год ($14,2 млрд) предполагал суммарные дивиденды в размере 49 рублей за акцию. При этом в 2022 году аналитики прогнозируют рост чистой прибыли до $21,5 млрд, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за акцию.

Ранее, 18 января, американский инвестиционный банк Goldman Sachs также включил нефтяную компанию в список наиболее предпочтительных для инвестирования. Аналитики также обратили внимание на «Восток Ойл», в рамках которого идет освоение нефтяных месторождений на севере Красноярского края. При этом в начале реализации проекта в Goldman Sachs называли его «магнитом для инвесторов».

Кроме того, «Роснефти» вошла в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году по версии американских банков J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022