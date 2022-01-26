БКС назвала «Роснефть» наиболее привлекательной для инвестиций в России

Крупнейшая брокерская компания России БКС выпустила отчет, посвященный нефтяному рынку (есть в распоряжении «Известий»). В нем компания отмечает акции «Роснефти» как наиболее предпочтительные для вложений в стране.

В качестве одного из основных факторов инвестиционной привлекательности нефтяной компании эксперты назвали перспективы роста добычи в 2022 году. По их прогнозам, она увеличится на 9%, нарастив 345 тыс. баррелей в сутки. Причем данный показатель может вырасти еще сильнее к 2025 году.

«Роснефть» остается нашим фаворитом среди российских нефтяных компаний в первую очередь потому, что рынок всё больше ориентируется на то, какие страны и компании могут удовлетворить восстанавливающийся мировой спрос на нефть — на этом фоне мы ожидаем устойчивости от котировок акций «Роснефти». «Роснефть» долгое время опережала конкурентов по потенциалу роста добычи, но только в 2022 году этот потенциал станет реальностью», — подчеркивается в отчете.

Предполагается, что рост нефтедобычи обеспечат флагманский проект «Роснефти» — «Восток Ойл», а также скачок добычи на проекте «Роспан».

Помимо прочего, в БКС ожидают увеличение дивидендов в полтора раза. Так, прогноз чистой прибыли «Роснефти» за минувший год ($14,2 млрд) предполагал суммарные дивиденды в размере 49 рублей за акцию. При этом в 2022 году аналитики прогнозируют рост чистой прибыли до $21,5 млрд, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за акцию.

Ранее, 18 января, американский инвестиционный банк Goldman Sachs также включил нефтяную компанию в список наиболее предпочтительных для инвестирования. Аналитики также обратили внимание на «Восток Ойл», в рамках которого идет освоение нефтяных месторождений на севере Красноярского края. При этом в начале реализации проекта в Goldman Sachs называли его «магнитом для инвесторов».

Кроме того, «Роснефти» вошла в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году по версии американских банков J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch.