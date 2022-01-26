Глава МИДа Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности

Замотать в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности Россия не позволит и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги. Об этом 26 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — сообщил он в ходе выступления в Госдуме.

По словам главы МИДа, РФ рассчитывает получить ответ по представленным проектам уже на этой неделе.

Также Лавров подчеркнул, что Россия будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине. По его мнению, вместо того чтобы заставить украинское руководство исполнять Минские соглашения, США подталкивают Киев к прямым провокациям против РФ. Всё это, отметил министр, делается для того, чтобы США и Европа могли обеспечить себе односторонние преимущества.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что любые шаги, которые предпримет американская сторона, не будут уступками РФ. Он пояснил, что действия двух стран должны быть взаимными, а значит, России тоже придется сделать что-то, что помогло бы улучшить безопасность США.

До этого, 21 января, состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и Лаврова. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. РФ неоднократно опровергала подобную информацию. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.