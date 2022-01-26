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Россия получила от США часть ответов на предложения по безопасности

Грушко: Россия получила часть ответов по гарантиям безопасности в устной форме
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Заместитель главы МИД России Александр Грушко во среду, 26 января, заявил, что РФ получила в устной форме ряд ответов от США на предложения по гарантиям безопасности.

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«Да, мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы,// пока в устной форме. Но, во-первых, нам хочется знать, почему некоторые наши предложения неприемлемы», — заявил журналистам Грушко.

По его словам, предложения РФ ведут к укреплению безопасности, снятию военной напряженности и возможности перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности. Он отметил, что предложения России по своей сути не могут быть не приняты США, пишет «Газета.Ru».

Процесс эволюции европейской безопасности подошел к опасной черте, необходимо вернуться к строительству глобальной безопасности, отметил замглавы МИД РФ.

«Мы убеждены в том, что мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан», — заключил Грушко.

25 января пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон сообщил Киеву содержание ответа России по гарантиям безопасности. Он сказал, что Соединенные Штаты при ответе РФ учли позицию украинских властей.

24 января в Госдепе заявили, что Белый дом не собирается идти на уступки РФ в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, США готовятся к «жесткому торгу» по теме гарантий безопасности и выдвижению новых требований к РФ, при этом не забывают о продолжении военного освоения Украины и Черного моря.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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