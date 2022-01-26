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АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ приостановил выпуск внедорожников Lada Niva Legend на неопределенный срок. Причины простоя неизвестны. Об этом 26 января сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd News.

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По данным, опубликованным в соцсети, в настоящее время сборочно-кузовное производство выпускает только Lada Niva Travel — по 170 единиц в дневную смену.

В январе 2021 года российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.

Для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели.

Для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств.

Внедорожник оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механика.

21 сентября сообщалось, что внедорожник Lada Niva нового поколения, производство которого начнется в 2024 году, будет стоить в Европе от €12 000 до €16 000, или 1–1,4 млн рублей по текущему курсу.

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