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Путин оценил влияние задержки в признании вакцин на деловые контакты

Путин: задержка в признании вакцин от COVID-19 между РФ и ЕС вредит активизации деловых контактов
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Задержка во взаимном признании вакцин от COVID-19 между Россией и Евросоюзом (ЕС) не способствует развитию российско-итальянских деловых контактов. Об этом 26 января заявил президент РФ Владимир Путин.

«Чисто с медицинской точки зрения «Спутник V» давно был бы одобрен»
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«Конечно, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и ЕС до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», — отметил он в ходе встречи с итальянским бизнесом в формате видеосвязи.

Также глава государства напомнил о недавнем российско-итальянском сравнительном исследовании вакцин. Согласно его результатам, российская вакцина «Спутник V» показала самые высокие показатели антител к штамму «Омикрон» и таким образом подтвердила свою высокую эффективность.

В ходе встречи российский лидер также указал на то, что экономические отношения России и Италии остаются на хорошем уровне, несмотря на волатильную ситуацию в глобальной экономике. Он отметил, что за 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля выросла на 53,8% — до $27,5 млрд.

Результаты сравнительного исследования вакцины «Спутник V», проведенного Институтом Спалланцани в Италии и командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, были обнародованы 19 января. Эксперты выяснили, что вируснейтрализующая активность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон» более чем вдвое превышает показатель препарата Pfizer.

11 января замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что производственные стандарты «Спутника V» получили положительное заключение специалистов агентства ЕС по оценке лекарственных препаратов (EMA).

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию «Спутник V» в ЕМА 9 февраля 2021 года. До этого ЕС завершил научное консультирование по российскому «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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