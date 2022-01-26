Один человек погиб в результате ДТП в Новой Москве

В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы. Об этом источник в экстренных службах столицы сообщил в среду, 26 января.

«ДТП с участием четырех грузовиков и двух легковых автомобилей произошло на 4-м км Брестско-Калужского перегона (А107), в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали. Также известно о трех зажатых», — сказал он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Обстоятельства аварии выясняются.

Накануне ДТП с участием такси и снегоуборочного трактора произошло на юго-западе Москвы. По данным «Известий», авария произошла в Хлебобулочном проезде.

Есть пострадавшие. Травмы получил водитель трактора и пассажиры такси, пишет Федеральное агентство новостей.

С 10 января в России ввели уголовную ответственность для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.