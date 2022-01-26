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Вирусолог назвал сроки выхода на плато по COVID-19

Вирусолог Альтштейн заявил, что Россия может выйти на плато по COVID-19 через две недели
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Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу через две недели, однако длиться оно может долго.

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«Я надеюсь, что он (подъем заболеваемости. — Ред.) через пару недель должен остановиться. А плато может тянуться довольно долго. По крайней мере это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно», — заявил вирусолог в беседе с Lenta.Ru в среду, 26 января.

Ранее 26 января Министерство здравоохранения России опубликовало памятку о действиях при бессимптомном или легком течении коронавируса или ОРВИ.

Так, согласно документу, привитым или переболевшим COVID-19 меньше шести месяцев назад россиянам, которые переносят инфекцию бессимптомно, лечение не требуется, сообщает телеканал «360».

В случае, если у пациента не из группы риска температура тела поднялась выше 38 градусов, появились одышка, боль в грудной клетке, чувство нехватки воздуха или учащение дыхания, необходимо вызвать скорую помощь, пишет сайт kp.ru.

При легких симптомах пациентам, входящим в группу риска, нужно позвонить в поликлинику или на единый номер 112 для консультации с медработником, сообщает «Москва 24».

В памятке подчеркивается, что пациентам не следует самостоятельно принимать антибиотики, их может назначить только врач, пишет RT. Лицам старше 60 лет, переболевшим COVID-19 или сделавшим прививку, при бессимптомном течении лечение должен назначить медработник, пишет НСН.

В ведомстве призвали всех граждан соблюдать противоэпидемиологические правила, носить маски и соблюдать безопасную дистанцию, отмечает телеканал «Звезда». Следует максимально сократить свои контакты и по возможности перейти на удаленный формат работы. Не следует забывать о необходимости тщательного мытья рук.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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