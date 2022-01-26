IT-парк построят на месте обувной фабрики «Спартак» в Казани

В Казани на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» построят технопарк. Глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил назвать квартал, где расположится IT-парк, в честь советского конструктора, создателя отечественного ЭВМ Башира Рамеева.

Общая площадь технопарка, состоящего из двух зданий, составит 43 тыс. кв. м. Это в 1,5 раза больше уже существующего в Казани IT-парка. Планируется создать более 4 тыс. рабочих мест, пишет Inkazan.ru.

В декабре 2021 года глава минцифры проводил опрос в Instagram по вопросу увековечения памяти Рамеева. Подписчики предлагали назвать в честь изобретателя улицу или провести хакатон для школьников.

В начале июня АО «Особая экономическая зона «Иннополис» подписало договор на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства технопарка.