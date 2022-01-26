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Лавров объяснил снижение объема резервов в долларах действиями США

Лавров: США делают все для подрыва доверия к доллару
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Российская Федерация вынуждена резко сокращать долларовые резервы и намерена снизить зависимость от американской валюты из-за действий США. Об этом 26 января в ходе выступления в Госдуме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, Москва полагает, что действия США делают финансовые операции с этой валютой рискованными.

«Мы стремимся <…> сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают всё, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной для международных расчетов вообще — не только для Российской Федерации, но и любой другой страны мира», — сказал глава российской дипломатии.

Он добавил, что в настоящее время Россия резко сокращает резервы в долларах. Власти страны стимулируют переход на расчеты с партнерами в национальных валютах. Эти действия Москвы вызывают «тревожные дискуссии среди политологов и экономистов», заключил Лавров.

Согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют — его доля в международных расчетах увеличилась до 0,2% по итогам октября 2021 года, он занял 20-е место. Российская нацвалюта в июле этого года впервые с 2016-го попала в список самых популярных валют мира с долей 0,18%.

В июле 2021 года Минфин США сообщил, что инвестиции России в американские государственные ценные бумаги снизились с $3,957 млрд в апреле до $3,805 млрд в мае, снижение вложений происходит с весны 2018 года.

В апреле 2018 года уровень вложений России в американские госбумаги снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд. В мае 2020 года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

В том же месяце из структуры средств Фонда национального благосостояния России исключили доллар США, долю фунта стерлингов сократили до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличили до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%.

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