«Сбер» купит российские магазины одежды «Стокманн»

«Сбер» и владелец российской сети магазинов одежды, обуви и товаров для дома «Стокманн» Яков Панченко подписали соглашение о покупке 100% доли торговой сети. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, которое поступило в «Известия» в среду, 26 января.

Сделку планируется закрыть в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений ее участников и согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Стороны уже подписали документ о намерениях по совместному развитию сегмента fashion (мода) в экосистеме «Сбера».

«Сбер» хочет сделать «Стокманн» и свой сервис онлайн-торговли «СберМегаМаркет» стратегическими партнерами и интегрировать их друг с другом. С помощью этого компания планирует усилить свои позиции в электронной коммерции и увеличить долю доходов в сегменте fashion от общего оборота сервисов онлайн-торговли.

Панченко рассказал, что «Стокманн» станет fashion-оператором на маркетплейсе и одновременно продолжит развивать свой бизнес.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, выразил уверенность, что развитие категории fashion в индустрии электронной коммерции «Сбера» станет одним из ключевых драйверов роста.

«Наши действия совпадают с общемировым трендом на построение качественно новых омниканальных сервисов в этой важнейшей для покупателей категории», — сказал он.

Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса «СберМегаМаркет», выразил надежду, что партнерство со «Стокманн» станет началом «долгого и взаимовыгодного сотрудничества», благодаря которому GMV fashion-сегмента от общего оборота маркетплейса в перспективе нескольких лет составит порядка 20%.

Компания STOCKMANN основана в 1862 году в Хельсинки. Сейчас ее универмаги работают в Европе и в России. В «Стокманн» в России представлено больше 600 брендов, в сети 12 офлайн-магазинов — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В 2018 году компания запустила интернет-магазин. По данным «Сбера», оборот компании в 2021 году составил 10 млрд рублей. Ежемесячная аудитория сайта stockmann.ru насчитывает 1,5 млн посетителей.

В марте 2021 года стали известны подробности несостоявшейся сделки «Сбера» и Ozon. Forbes со ссылкой на источники сообщал, что стороны не договорились о цене: банк был готов заплатить за компанию $1,4 млрд, а маркетплейс хотел $2,1 млрд. Кроме того, «Сбер» настаивал на ребрендинге и изменении финтех-сервисов.