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«Росатом» в 2022 году представит план по созданию квантового интернета

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Госкорпорация «Росатом» до конца года планирует представить правительству проект второй дорожной карты по развитию квантовых вычислений. Об этом в среду, 26 января, «Известиям» сообщили в компании.

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По словам представителей «Росатома», главными задачами госкорпорации с 2025 по 2030 год станут объединение первых квантовых процессоров в общую сеть и создание на ее базе квантового интернета. Об этом они объявили во время дискуссии «Квантовые вычисления как ответ на глобальные вызовы» в рамках всемирной выставки Expo-2020 в Дубае.

«Государство инвестирует в создание отечественного квантового компьютера значительные ресурсы, поскольку понимает, что квантовые устройства обеспечат технологическое лидерство во многих ключевых областях. На сегодняшний день прототипы квантовых процессоров создаются параллельно на ряде платформ одновременно — сверхпроводниках, ионах, атомах и фотонах. Однако, возможно, в будущем мы сфокусируемся на одной или нескольких платформах, демонстрирующих наилучшие результаты», — подчеркнул замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Как отметил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям «Росатома» Руслан Юнусов, одна из важнейших задач десятилетия — научиться объединять квантовые вычислительные устройства, построенные на различных платформах, в единую комплексную систему. По его мнению, в долгосрочной перспективе квантовый интернет позволит в десятки и сотни миллионов раз ускорить производительность сегодняшних устройств.

В июне 2021 года IBM объявила о запуске самого мощного коммерческого квантового компьютера в Европе — IBM Quantum System One. Компьютером смогут пользоваться студенты, университеты и коммерческие предприятия. Процессор обеспечивает длительное время когерентность и точность операций при низком уровне шумов. Для этого кубиты находятся при температурах холоднее, чем в открытом космосе.

В сентябре 2019 года компания Google сообщила о создании первого в мире 54-кубитного процессора. Тогда процессор сумел за 3 минуты 20 секунд осуществить расчет, на который у самого мощного существующего на тот момент в мире компьютера от IBM ушло бы около 10 тыс. лет.

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