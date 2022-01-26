Участники шоу «Вечер бокса» рассказали о подготовке к поединкам

Участники шоу «Вечер бокса» 26 января рассказали, как они подготовились к предстоящему турниру.

«Мне кажется, таких соперников еще не было, которые рассчитывают на один-два удара, идут вперед и давят массой. Я буду идти вперед, будем работать», — заявил боксер Павел Шульский , которому предстоит сразиться в поединке с Даниялом Эльбаевым.

Вячеслав Дацик выйдет на ринг с Зелемханом Дукаевым. Дацик заверил Дукаева, что он вовсю уже готовится его одолеть.

«Зелемхан, ты обещал со мной рубиться. Сам понимаешь, здесь все-таки масса решает. Если будешь рубиться и мой удар тебя все-таки достигнет, это будет конец боя. Надеюсь, мы покажем красивый бой. Дерись так, как тебе удобно, я готовлюсь тебя ловить», — сказал Дацик.

Максим Щербаков по прозвищу Топор заявил, что спустя год после нокаута он вырос и в технике, и в физической форме.

«Макс Топор — большой, может ударить. Кулачные бои. В боксе уже дрался. Имеет представление. И сейчас больше готов. Но Новоселов — большой крепкий парень, и здесь все может закончиться быстро и внезапно. Поэтому смотрите и не моргайте», — сказал боксер Дмитрий Кудряшов, который будет смотреть поединок.

Максим Новоселов заявил, что не считает своего соперника — Максима Щербакова — сильным бойцом.

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вырастет, может быть, станет сильным бойцом. А пока еще не вырос», — отметил Новоселов.

Боксерское шоу покажут 28 января в 23:00 по московскому времени на телеканале РЕН ТВ.