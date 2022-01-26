Лавров заявил о нарушении США договора о правовой помощи по уголовным делам

США избегают исполнения положений договора с РФ об оказании правовой помощи по уголовным делам. Об этом заявил в среду, 26 января, глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Мы добиваемся того, чтобы был незамедлительный доступ к этим людям (россиянам, находящимся под стражей за рубежом. — Ред.). Часто бывают надуманные предлоги, бывают откровенные провокации, как это осуществляют США в отношении хорошо известных наших сограждан [Виктора] Бута, [Константина] Ярошенко, [Романа] Селезнева, целого ряда других», — отметил министр.

По его словам, в данном случае речь идет о многогранной проблеме, в том числе и о необходимости добиваться выполнения договоров об оказании правовой помощи по уголовным делам. Этого, как добавил Лавров, США категорически избегают и не сообщают о тех подозрениях, которые у них возникают в отношении граждан РФ, прежде всего, когда дело касается киберпреступлений.

Вместо этого США требуют ареста и экстрадиции россиян от стран их пребывания и «европейские страны, как правило, не могут возразить старшему товарищу из-за океана», подчеркнул Лавров.

Ранее, 8 ноября 2021 года, президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому лидеру Владимиру Путину обещание ловить хакеров по всему миру. Он отметил, что во время встречи с Путиным в июне сказал ему, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности.

7 декабря лидеры РФ и США провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. По словам российского президента, беседа была открытой и конструктивной, а по вопросу кибербезопасности удалось наладить диалог.