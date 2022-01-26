Басилашвили рассказал о самочувствии после перенесенного COVID-19

Народный артист СССР Олег Басилашвили 26 января сообщил, что сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат.

«Все нормально, все хорошо. Никакого вируса у меня нет», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

20 января 87-летний Басилашвили рассказал «Известиям», что заболел COVID-19 и находится дома.

В БДТ им. Г.А. Товстоногова, где служит артист, отмечали, что Басилашвили чувствует себя хорошо и симптомов заболевания у него нет.

Также актер отмечал, что привит, а коронавирус у него выявляют уже второй раз. Год назад Басилашвили уже перенес COVID-19, передает НСН. Его госпитализировали 4 января 2021 года и выписали через пять дней.

Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР.

Снимался в таких картинах, как «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные».

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