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НМГ и основатель Comedy Club создадут совместную компанию

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Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян объявили о создании совместной продакшн компании. Предприятие Originals Production будет создавать оригинальный контент для российского рынка цифровых платформ.

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Предприятие «Originals Production» намерено расширить возможности партнеров в сегменте контентного производства, а также привлечь лучших представителей профессиональной продюсерской среды.

Как отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, сотрудничество с Джанибекяном придаст новый импульс созданию контента для цифровых платформ.

«Производство контента для digital-платформ — это большой потенциал развития в условиях высококонкурентного медиарынка. Артур Джанибекян — это невероятно талантливый медиаменеджер, благодаря которому на российском медиарынке были успешно реализованы новые форматы и зажглись новые звезды», — заявила она.

Сам Джанибекян считает, что Originals Production станет главным местом рождения новых смыслов и трендов.

«Кроме еще одной возможности производить актуальный и уникальный контент, я рад ощущать себя в привычном состоянии совладельца нового создаваемого нами предприятия», — подчеркнул продюсер.

Заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов заявил, что объединение креативных команд позволит усилить позиции НМГ на рынке производства контента и в целом подтвердить лидирующее место холдинга в контентной сфере.

18 декабря 2021 года сообщалось, что НМГ и группа компаний «Сберинтертеймент» создали совместное предприятие ООО «Телеспорт груп». Оно будет приобретать права на трансляцию крупнейших международных спортивных событий на территории России.

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