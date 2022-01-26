Около 40 несанкционированных свалок ликвидировали в Артеме

Коммунальщики ликвидировали около 40 несанкционированных свалок на территории Артема (Приморский край) в 2021 году. Всего вывезено более 2 тыс. куб. м мусора.

Крупные свалки были выявлены вдоль дороги на «Синюю сопку», на территории карьера на улице Туманной, на съезде в лесной массив в сторону села Суражевки, а также на месте снесенного барака на улице Сучанского. Об этом пишет Vostokmedia. Кроме того, скопления мусора ликвидировали на обочинах дорог и в общественных местах.

В 2020 году в Приморском крае власти сообщали о 120 несанкционированных свалках. Ликвидировать скопления мусора поручили главам муниципалитетов и собственникам земли.

15 января сообщалось о внедрении раздельного сбора мусора в Благовещенске. Пилотные контейнерные площадки обустроили в различных частях города.