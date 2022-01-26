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Выгнавшая голого ребенка на мороз жительница Алтая покусала полицейских

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Мать мальчика, найденного голым на морозе в Алтайском крае, покусала полицейских, пытавшихся забрать у нее детей. Об этом 26 января сообщило следственное управление СК РФ по региону.

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«После получения сигнала о произошедшем (о том, что пятилетнего мальчика выгнали голым на мороз. — Ред.), сотрудники органов системы профилактики приехали в дом обвиняемых с целью изъятия детей из семьи. Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Помимо обвинений в неисполнении родительских обязанностей и жестокости по отношению к детям женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

О начале проверки по факту появления видеозаписи с издевательствами над ребенком в Алтайском крае стало известно 24 января. Мать и отчим мальчика были задержаны на следующий день.

По данным следствия, 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района подозреваемые, недовольные поведением пятилетнего сына, выгнали его из дома. Мальчик продолжительное время находился на улице голый при отрицательной температуре. Кроме того, следствием установлены факты систематического истязания мальчика и его братьев шести и полутора лет со стороны матери и ее сожителя.

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