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Путин отметил хорошие экономические отношения России и Италии

Путин: РФ и Италия сохранили экономическое сотрудничество на высоком уровне в пандемию
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Волатильная ситуация в глобальной экономике не способствовала выполнению всех проектов, но экономические отношения России и Италии находятся на хорошем уровне. Об этом заявил в среду, 26 января, российский лидер Владимир Путин во время встречи с итальянским бизнесом.

«Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке», — сказал Путин.

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Вместе с тем Путин подчеркнул, что за 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля выросла на 53,8% — до $27,5 млрд. По словам российского лидера, «даже после окончания подсчета, скорее всего, этот показатель превысит планку в $30 млрд».

Ранее, 2 ноября 2021 года, посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что необходимо применить усилия, направленные на перезапуск конструктивного диалога между РФ и НАТО. Он также добавил, что без сотрудничества с Москвой невозможно достичь положительных результатов по глобальным вопросам здравоохранения, в борьбе с изменением климата, в энергетическом переходе.

23 декабря Путин добавил, что Италия является страной Североатлантического альянса (НАТО) и членом Евросоюза, что не мешает странам вести совместную работу. По его словам, между Россией и Италией сложились хорошие и устойчивые отношения, которые имеют надпартийный характер.

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