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Невролог рассказала о причинах возникновения болей в шее

Невролог Беленко рассказала, почему могут появляться боли в шее
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Невролог Елена Беленко рассказала, что боли в области шеи не всегда связаны с патологиями позвоночника, но могут зависеть от уменьшения или увеличения межпозвоночных дисков.

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В беседе с корреспондентом сайта aif.ru в среду, 26 января, при остеохондрозе, когда меняется высота позвонков, боли не появляются. Частыми причинами болей в шее специалист назвала сидячий образ жизни, работу за компьютером и различные вегетативно-соматические проблемы, связанные с узлами шеи.

«При возникновении дисфункции, нарушении работы нервного узла происходит рефлекторное увеличение мышечного тонуса, что будет сопровождаться дискомфортом, тяжестью в этой области. Со временем повышенный мышечный тонус переходит в стойкий спазм, появляется ощущение боли», — рассказала невролог.

Беленко отметила, что уровень притока крови к мозгу находится под контролем вегетативных узлов, потому стресс также может стать причиной дальнейшего спазма в шее. Чтобы избавиться от напряжения, врач посоветовала изменить образ жизни, избегать стрессовых ситуаций и проконсультироваться со специалистом, пишет «Москва 24». Он сможет точно определить причину и назначит адекватное лечение.

19 января врач-невролог Владимир Павленко рассказал, чем боль в почках отличается от боли в пояснице. Специалист разъяснил, что боли в пояснице могут свидетельствовать как о проблемах опорно-двигательной системы, так и мочевыделительной. Так, если болят именно почки, то неприятные ощущения локализуются только в одной стороне спины — справа или слева. Также у человека появляются такие симптомы, как слабость, вялость, разбитость и повышение температуры.

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