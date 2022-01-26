Georgian Airways совершит прямой рейс Тбилиси — Москва 28 января

Грузинская авиакомпания Georgian Airways совершит прямой рейс из Тбилиси в Москву 28 января. Об этом сообщил представитель компании агентству «Sputnik Грузия» в среду, 26 января.

«Один из рейсов был совершен 8 января. А второй прямой рейс назначен на 28 января. Будут ли еще назначены прямые рейсы, мы не можем сказать», — заявили в перевозчике.

Как отметили в компании, билеты на рейс уже в продаже. Минимальная цена билета на рейс Тбилиси — Москва составляет 718 лари (около $240). Стоимость билетов на обратный рейс, который также запланирован на 28 января, начинается от 620 лари (около $200).

Вылет из Тбилиси состоится в 10:00 по местному времени (9:00 мск) на лайнере Boeing 737, прибытие в московский аэропорт Внуково запланировано на 11:30 мск. Обратный рейс запланирован на 12:30 мск.

«В условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией Georgian Airways получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками», — добавили в компании.

Ранее, 29 декабря, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что российские авиакомпании вновь смогут совершать рейсы в Грузию при ряде необходимых условий, запрет является временным.

В вопросе осуществления авиаперевозок в Грузию нужно учитывать «еще и политические факторы», подчеркнул Руденко.

28 июля сенатор Григорий Карасин заявил, что Россия готова к обсуждению возможности возобновления авиасообщения с Грузией. Рано или поздно «данная задача будет решена», считает сенатор.

Российского-грузинские отношения обострились, после того как в июне 2019 года в Тбилиси начались массовые протесты. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим политсилы вышли на митинги, в городе начались беспорядки. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, появилась угроза безопасности и для других находящихся в Грузии россиян.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин 21 июня того же года подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.

Авиакомпании предлагают пассажирам покупать билеты на рейсы из Москвы в Ереван, а далее лететь из армянской столицы в Тбилиси.