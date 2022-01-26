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В Подмосковье сотрудники ДПС приняли роды в машине

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В Московской области сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) приняли роды в машине и помогли молодой маме добраться до медучреждения. Об этом 26 января сообщает РЕН ТВ.

Во время патрулирования автоинспекторы заметили на обочине автомобиль, водитель которого просил помощи. Он сказал, что его жене нужно как можно скорее попасть в перинатальный центр.

«Мы приняли решение доставить семейную пару в медицинское учреждение. В ходе следования в медучреждение состояние беременной ухудшилось, девушка родила ребенка в салоне автомобиля», — рассказали полицейские.

Убедившись, что с малышом всё в порядке, патрульные довезли семью до роддома, где мама и новорожденный были переданы медикам.

В августе 2021 года сообщалось, что жительница Сахалина родила ребенка в поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск. Появиться на свет малышу помогли поездная бригада и акушер-гинеколог, которым оказалась одна из пассажирок.

В декабре 2020 года женщина родила ребенка на станции метро «Электрозаводская» в Москве. Роды у пассажирки приняли сотрудники метрополитена и полицейские.

Старший сержант Алеся Полякова рассказала, что схватки у роженицы начались на эскалаторе. Вместе с женщиной, раздававшей газеты, они завернули малыша в одеяла в комнате полиции и стали дожидаться приезда скорой помощи.

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