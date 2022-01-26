Фура столкнулась с автобусом на юге Петербурга

ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса произошло на юге Санкт-Петербурга. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Авария случилась на перекрестке Московского шоссе и Ленсоветовской дороги.

«Пострадавших около 15 человек, возможно перекрытие шоссе», — отметили в полиции.

На месте ДТП работают правоохранители, сотрудники МЧС и медики. Виновника и причины аварии установят в ходе дознания.

Ранее в этот день под Сосногорском в Коми при столкновении грузовика с легковушкой пострадали два человека. По предварительным данным, 38-летний водитель грузового Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением, выехал на встречку и задел по касательной Toyota Camry.

Пострадавшие госпитализированы.