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Toyota представила внедорожник Sequoia нового поколения

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Японская компания Toyota представила внедорожник Sequoia третьего поколения.

Смотрим «круизер»: как изменился популярный японский внедорожник
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Как сообщает пресс-служба бренда, машину построили на платформе TNGA-F, которую также использует внедорожник Land Cruiser 300. Передняя часть новинки унифицирована с пикапом Tundra последнего поколения. У модели позаимствованы фары, капот и передние крылья, но для внедорожника разработан собственный дизайн бампера и решетки с крупным шестиугольным рисунком. Также новая Sequoia получила светодиодные фонари.

В салоне Sequoia появились 12,3-дюймовая настраиваемая виртуальная приборная панель и большой сенсорный дисплей медиасистемы с диагональю 14 дюймов. Информационно-развлекательный комплекс с навигацией на основе данных облачного сервиса поддерживает голосовое управление. Для активации функции нужно произнести: Hey Toyota.

Автомобиль получил активный круиз-контроль, адаптивную подвеску, камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов и велосипедистов, функцию удержания автомобиля в полосе движения.

Внедорожник Toyota Sequoia комплектуется гибридной силовой установкой, состоящей из 3,5-литрового бензинового двигателя мощностью 394 л.с. и электромотора. Суммарная отдача установки составляет 443 л.с. Коробка передач — десятиступенчатая автоматическая.

20 декабря сообщалось, что Toyota в январе приостановит производство автомобилей на пяти японских заводах из-за нехватки полупроводников. Простой на линиях предприятий будет длиться от двух дней до недели.

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