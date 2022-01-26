Лавров указал на «неприемлемую вакханалию» против России на спортивных форумах

Против России на всех спортивных форумах развернута неприемлемая вакханалия. Об этом заявил в среду, 26 января, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

«Абсолютно кричащий пример — это спорт. <…> Вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, она очевидна и неприемлема», — отметил Лавров.

Ранее, 25 января, президент России Владимир Путин заявил, что в ходе зимней Олимпиады спортсменам предстоит пройти серьезные испытания характера. По его словам, речь идет о проверке силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете.

Вместе с тем 6 декабря 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о решении США устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Китай в ответ на выпад США сделал строгое представление и пообещал принять решительные меры. Посольство КНР в Вашингтоне назвало демарш Вашингтона политической манипуляцией.

Решение о бойкоте Игр также приняли Австралия и Канада.

18 января 2022 года председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин указал на то, что у России есть информация, согласно которой США и их союзники ведут кампанию против Олимпийских игр в Пекине. Идею дипломатического бойкота Олимпиады-2022 Нарышкин назвал бессмысленной и напомнил про девиз «Спорт вне политики».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.