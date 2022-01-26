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В СФ назвали неэффективными угрозы Госдепа в адрес Минска из-за Украины

Сенатор Ковитиди оценила заявления Прайса о быстром ответе Белоруссии из-за Украины
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Заявления представителя Госдепа Неда Прайса о быстром и решительном ответе Запада Белоруссии, в случае если власти страны дадут разрешение на использование своей территории для нападения на Украину, политически неэффективны. Такое мнение в среду, 26 января, «Известиям» выразила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

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«В существующих политических реалиях Госдепу США необходимо оставить в покое Белоруссию и сосредоточиться на более актуальных вопросах, а именно дать письменный ответ на требования России о нерасширении НАТО, неразмещении ударных вооружений в Европе и отводе сил НАТО от границ РФ», — подчеркнула она.

Сенатор указала, что уж точно не стоит делать Вашингтону вместе с Североатлантическим альянсом — это попытаться переключить вышеуказанные темы обсуждения на сферу контроля над вооружениями, в частности ракет средней и меньшей дальности.

Ковитиди вдобавок к этому назвала заявление «одного из антироссийских голосов» — Прайса — громким и «устрашающим», но способным привести только к обратной реакции. Сенатор указала, что Россия видит демонстративное подтягивание к границе Белоруссии вооружённых сил Польши, Литвы, Украины, в том числе скопление военной техники и обустройство инфраструктуры.

В таких условиях, подчеркнула политик, Минск и Москва вынуждены реагировать на очевидные угрозы и уже осуществляют в Белоруссии патрулирование воздушного пространства и регулярные совместные тренировки и учения. Ковитиди напомнила, что в феврале в Белоруссии пройдут масштабные учения «Союзная решимость».

«Американским коллегам стоит напомнить, что вековая история учит тому, что воевать со славянами бесполезно, нужно только договариваться. И посягать на границы Союзного государства, созданного Белоруссией вместе с Россией почти четверть века назад, тоже не нужно: небезопасно», — заявила сенатор.

Она напомнила, что одним из принципиальных моментов создания Союзного государства является обеспечение общей безопасности, а белорусские границы являются западными границами Союзного государства.

Свое заявление Прайс сделал ранее накануне в ходе брифинга. По его словам, в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.

Зампред постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания страны Олег Гайдукевич в свою очередь 26 января заявил, что власти Белоруссии с юмором относятся к угрозе ответа США в случае атаки на Украину с территории республики, потому что никакого вторжения не будет.

24 января пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил о повышении готовности войск из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, в состояние повышенной боеготовности приведено 8,5 тыс. человек, что позволяет ускорить готовность, если НАТО примет решение активировать силы быстрого реагирования.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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