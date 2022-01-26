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Теннисный турнир в Петербурге проведут при неполных трибунах

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В Санкт-Петербурге международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy проведут с наполовину заполненными трибунами. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Кроме того, вход будет только при наличии QR-кода. Посещение лицам моложе 18 лет запретят в соответствии с новыми ограничениями, введенными в Северной столице.

В турнире собираются принять участие 64 спортсменки, сообщает телеканал «78» со ссылкой на гендиректора турнира Александра Медведева. По его словам, в заявочном составе — рекордное число игроков из топ-10: Каролина Плишкова, Мария Саккари, Аннет Контавейт, Паола Бадоса и Онс Жабер. Россию на турнире представят Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

Соревнования пройдут с 7 по 13 февраля.

С 28 января по 13 февраля в Петербурге вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они касаются запрета на посещение театров, музеев и цирков для детей и подростков до 18 лет. Постановление об этом во вторник подписал губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на официальном портале администрации города.

Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили об увеличении случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января были госпитализированы 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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