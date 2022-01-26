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В Подмосковье в 2022 году благоустроят более 40 парков и набережных

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В Московской области в 2022 году проведут благоустройство более 40 парков, площадей и набережных. Об этом 25 января сообщила пресс-служба регионального правительства.

Благоустройство будет проходить в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», отмечает RT. По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, в регионе планируют создать новые набережные, парки, скверы и площади, пешеходные зоны, а также реконструировать уже существующие, отмечает телеканал «360».

В частности, в Волоколамске приведут в порядок парк Победы, улицы Горького и Безымянную, а в Ногинске благоустроят Рогожскую и Соборную улицы, а также Фонтанную площадь.

Кроме того, преобразят места, идеи благоустройства которых взяли победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди них — набережная реки Нары в Серпухове и участок набережной реки Оки в Кашире, пишет РИАМО.

25 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что парки Московской области за неделю посетили более 700 тыс. человек. По словам губернатора, парки региона работают круглый год, поэтому важно, чтобы там проводились интересные мероприятия с насыщенной программой.

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