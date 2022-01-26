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В Москве прививку от COVID-19 сделали более 6 млн человек

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В Москве прививку от COVID-19 сделало более 6 млн человек, повторную вакцинацию прошло около 1 млн жителей. Об этом в среду, 26 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Игла в защите: как прошел первый год массовой вакцинации от COVID в России
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«По мнению экспертов, вакцинация остается самым действенным способом защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Тем, кто прошел ее более полугода назад, нужно обновить свою защиту — ревакцинироваться. Число тех, кто делает повторную прививку в Москве, продолжает расти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной записи прививку от COVID-19 делают в 100 центрах вакцинации. Записаться туда можно несколькими способами: онлайн, через мобильные приложения, позвонив по телефону или с помощью инфомата в поликлинике.

Без предварительной записи принимают выездные бригады вакцинации. Они работают в 38 точках Москвы: в торговых центрах, центрах госуслуг «Мои документы» и в других популярных местах.

Днем ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве доминирует штамм коронавируса «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать. Он уточнил, что за две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в Москве выросла на треть.

Также Собянин отметил, что за две недели в Москве количество случаев COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти столицы предполагают, что рост заболеваемости продлится еще две недели.

24 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что всего около 70% россиян привились от коронавируса. 21 января стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 64,4%. Также сообщалось, что полный курс вакцинации в стране прошло более 78 млн человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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