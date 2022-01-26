Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Сосногорском

Под Сосногорском (Республика Коми) при столкновении грузовика с легковушкой пострадали два человека. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла вечером 25 января на 352-м км трассы Сыктывкар–Ухта–Усинск– Нарьян-Мар. По предварительным данным, 38-летний водитель грузового Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением, выехал на встречку и задел по касательной Toyota Camry.

В результате ДТП пострадали 35-летний водитель легковушки и его 58-летняя пассажирка. У мужчины диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематома лобной области. Оба не госпитализированы.

Как отмечают в ГИБДД, пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, что предотвратило более тяжелые травмы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Утром 26 января в Тверской области в результате столкновения грузового автомобиля и «Газели» погиб человек, еще один получил травмы. Авария произошла на 339-м км федеральной трассы М-9 «Балтия».