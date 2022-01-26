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Эксперт заявил о незаинтересованности Катара в спотовых поставках газа в Европу

Эксперт Плявиньш: Катар не заинтересован в спотовых поставках газа в Европу
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Катарская энергокомпания Qatargas специализируется на долгосрочных поставках газа, предпочитая работать именно с такими контрактами, поэтому наращивание спотовых поставок в Европу в ущерб долгосрочным обязательствам не входит в их интересы. Об этом заявил «Известиям» энергетический эксперт Валдис Плявиньш в среду, 26 января.

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Ранее в этот же день СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Катаром наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и готовится привлечь к участию больше стран Ближнего Востока, чтобы «обезопасить Европу от зависимости перед российским природным газом».

Накануне высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с крупными компаниями-производителями энергоносителей, желая убедить их перенаправить поставки газа в Европу. Он подчеркивал, что примерно треть поставок газа в ЕС осуществляется Россией, а любые перебои усугубят энергетический кризис.

В Институте европейских исследований Китайской академии современных международных отношений назвали иллюзиями попытки США вытеснить или заменить Россию на энергорынке Европы.

Плявиньш сказал, что нельзя не отметить того факта, что Европа активно наращивает импорт СПГ, в том числе за счет снижения спроса на него в странах Азии.

«Учитывая тот факт, что возвращение «азиатской премии», то есть положительной разницы между ценой на газ в Азии и Европе, ожидается лишь в апреле, можно сказать, что Европа сможет рассчитывать на устойчивые и значительные поставки СПГ до конца отопительного сезона, а значит, сможет сократить потребление российского газа», — допустил эксперт.

24 января The Times, ссылаясь на источники в британском правительстве, писала, что власти страны опасаются сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций против России.

В Кремле заявили, что опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений, напомнили там.

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заверял, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам.

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