Песков ответил на вопрос о просьбе Италии к бизнесменам по встрече с Путиным

В Кремле не слышали официального заявления правительства Италии по отмене встречи представителей деловых кругов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 26 января на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что некоторые руководители ведущих итальянских компаний отказались от онлайн-встречи с Путиным.

По его словам, трое предпринимателей действительно не примут участия в видеоконференции с российским лидером.

«У нас действительно из того, что изначально планировалось, минус три человека: кто-то не смог, кто-то приболел. Остальные все на месте, очень представительный состав», — пояснил представитель Кремля.

Как отметил Песков, в видеоконференции с главой государства примут участие представители ведущих итальянских компаний, давно представленных на российском рынке. Российский состав тоже очень серьезен, в делегации будут и члены правительства, добавил представитель Кремля.

В ходе подобных встреч предприниматели задают профильные вопросы, без четкой повестки дня.

«Если кто-то из участников будет интересоваться ситуацией, я не сомневаюсь, что президент будет готов дать исчерпывающие объяснения», — добавил Песков.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило о призыве правительства Италии к руководству компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России, которая пройдет в формате видеоконференции и затронет вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Поводом для бойкота видеоконференции названа ситуация вокруг Украины, отметил неназванный представитель итальянских властей.

В ходе встречи планируют обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями. Отдельно будут затронуты вопросы взаимодействия в области промышленности, энергетики, финансов и природосберегающих технологий.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Например, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные заявления, называя их провокационными. В частности, 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые, с его слов, являются «информационной истерией».