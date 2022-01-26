Масочный режим продлили в метро Петербурга до апреля

В метро Санкт-Петербурга маски останутся обязательными до 31 марта. О продлении масочного режима на территории метрополитена сообщили в администрации подземки. Соответствующие изменения внесены в постановление «О мерах по противодействию распространению коронавируса» 25 января, сообщает телеканал 78.

С 28 января в Петербурге вступают в силу новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Все дополнительные общеобразовательные программы вне помещений школ будут работать в дистанционном формате. Также приостанавливается очная работа кружков, секций и студий для несовершеннолетних. Детям запретят посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы. Под запретом окажутся спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Газета «Деловой Петербург» написала, что городские предприятия готовятся к пятой волне пандемии коронавируса, вызванной распространением нового штамма «Омикрон». Нехватки кадров организации Северной столицы пока не наблюдают.

В России за сутки выявили 74 692 случая COVID-19, госпитализированы 12 226 человек. Об этом в среду, 26 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (19 856), Санкт-Петербурге (10 581) и Подмосковье (6709).

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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