Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

Масочный режим продлили в метро Петербурга до апреля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В метро Санкт-Петербурга маски останутся обязательными до 31 марта. О продлении масочного режима на территории метрополитена сообщили в администрации подземки. Соответствующие изменения внесены в постановление «О мерах по противодействию распространению коронавируса» 25 января, сообщает телеканал 78.

С 28 января в Петербурге вступают в силу новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Все дополнительные общеобразовательные программы вне помещений школ будут работать в дистанционном формате. Также приостанавливается очная работа кружков, секций и студий для несовершеннолетних. Детям запретят посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы. Под запретом окажутся спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Газета «Деловой Петербург» написала, что городские предприятия готовятся к пятой волне пандемии коронавируса, вызванной распространением нового штамма «Омикрон». Нехватки кадров организации Северной столицы пока не наблюдают.

В России за сутки выявили 74 692 случая COVID-19, госпитализированы 12 226 человек. Об этом в среду, 26 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (19 856), Санкт-Петербурге (10 581) и Подмосковье (6709).

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022