Песков заявил об отсутствии обращений о телефонном разговоре Джонсона с Путиным

Официальных обращений от британской стороны по проведению телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном не поступало, а беседа российского лидера по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном запланирована на пятницу. Об этом в среду, 26 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока, насколько мне известно, каких-то официальных обращений [от Великобритании] не было. Действительно было во время одного из заявлений [Джонсона] выражено такое пожелание. Поэтому по Джонсону пока понимания нет», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, с чем Кремль связывает интерес Великобритании к наращиванию контактов с РФ, Песков предположил, что британская сторона хочет поговорить о сложной ситуации, которая сейчас наблюдается в Европе, а также может быть заинтересована в обсуждении предложенных Россией инициатив по гарантиям безопасности.

Накануне Джонсон заявил о готовности провести новую беседу с Путиным. Он отметил, что темой диалога станет ситуация вокруг Украины.

До этого, 13 января, Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, они обменялись мнениями «о возможных шагах по деэскалации».

Ранее, 17 декабря 2021 года, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

13 декабря 2021 года Джонсон пообщался с российским лидером. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. РФ неоднократно опровергала подобную информацию. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.