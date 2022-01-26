Названы сроки появления первого в истории Bentley электромобиля

Первый в истории марки Bentley электромобиль появится в 2025 году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 26 января.

«Первый в истории марки аккумуляторный электромобиль Bentley будет производиться в Великобритании, при этом в течение следующих 10 лет компания планирует инвестировать в решения для устойчивого развития £2,5 млрд», — отмечается в сообщении.

По данным Bentley, аккумуляторные электромобили станут ключевой составляющей стратегического плана Beyond100, который предусматривает трансформацию компании как эталонного производителя роскошных автомобилей.

15 марта 2021 года сообщалось, что Bentley начала продажи в России обновленного внедорожника Bentayga.

Рестайлинг сделал Bentayga похожим на новое купе Continental GT: овальные фары и фонари, кромка капота доходит до увеличившейся решетки радиатора. Передний бампер стал массивнее, увеличилась багажная дверь — теперь она во всю ширину кузова.