Песков высказался об интенсивности общения Путина с новым канцлером ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 января ответил на вопрос, почему российский лидер Владимир Путин контактирует с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем менее интенсивно, чем с предыдущим — Ангелой Меркель.

«Прошло не так много времени. У канцлера много внутренних забот, видим ажиотаж в западной Европе вокруг Украины. Я бы не сказал, что снизились темпы общения. При необходимости прямые контакты осуществляются и будут продолжать осуществляться. Германия — один из наших главных партнеров в западной Европе. Рассчитываем, что они будут дальше развиваться только по поступательной», — сказал представитель Кремля.

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