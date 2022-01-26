Возбуждено уголовное дело по факту махинаций «Спасских ворот-М» с активами

Страховая компания «Спасские ворота-М», лишившаяся в конце 2020 года лицензии на оказание услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) за нарушение правил инвестирования, оказалась в центре уголовного разбирательства.

По данным «Известий», в Следственном комитете возбуждено уголовное дело за сокрытие от Центробанка информации о том, что у страховщика, по состоянию на конец третьего квартала 2020 года, фактически отсутствовали ликвидные активы. Как полагает следствие, фальсификация финансовой отчетности потребовалась компании, чтобы избежать отзыва лицензии.

Как полагает следствие, регулятор был введен в заблуждение из-за недостоверных данных о наличии денежных средств на счетах «Спасских ворот-М» в банках ВТБ и «Интеза». Кроме того, с целью скрыть отсутствие активов в отчетах, предположительно, были намеренно изменены назначения объектов недвижимости. По данным «Известий» расследование ведется по статье о фальсификации финансовых документов учета и отчетности (ч. 1 ст. 172.1). Пока в материалах нет подозреваемых, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников компании «Спасские ворота-М». Максимальное наказание по этой статье – до четырех лет лишения свободы.

АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» работает на рынке страхования с 1992 года. Крыпные проблемы у компании начались в конце 2020 года. 11 декабря Центробанк объявил об отзыве у «Спасских ворот-М» лицензии на ОМС. Сделано было это в связи с тем, что страховщик нарушил правила инвестирования активов, вложив более 20% от величины собственных средств. ЦБ усмотрел в этих действиях угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС.

В июне 2021 года ЦБ РФ сообщил, что назначенная регулятором временная администрация выявила попытки вывода активов из страховой компании и передала соответствующие данные в Генеральную прокуратуру и Следственный департамент МВД.