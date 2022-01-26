Лавров заявил о подталкивании США Киева к провокациям против России

Соединенные Штаты подталкивают Киев к совершению прямых провокаций против России. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Государственной думе.

По его словам, США и их союзники в Европе удвоили усилия по сдерживанию России.

«Достаточно посмотреть на проведение всё более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против РФ», — сказал он.

Как добавил Лавров, Вашингтон и его союзники навязывают собственное видение устройства международной жизни, присваивая право разрабатывать правила в самых разных областях.

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику, прежде всего нашу страну и КНР, пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб», — отметил он.

США пытаются «наказать» Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб, продолжил он.

На международной арене в настоящее время проходят глубокие не позитивные изменения, заключил высокопоставленный дипломат.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

18 января Лавров заявил, что Москва не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом». Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что Россия не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.