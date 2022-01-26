Партер и амфитеатр оборудуют в Волгоградском планетарии

Проект комплексной реставрации Волгоградского планетария пройдет вторую государственную экспертизу перед началом работ. Первую экспертизу пройти удалось, специалисты одобрили план реконструкции здания.

В региональном комитете культуры ИА «НовостиВолгограда.Ру» объяснили, что историко-культурная госэкспертиза необходима, так как планетарий относится к памятникам архитектуры.

После завершения всех экспертиз будет объявлен конкурс по выбору подрядчика для ремонта здания. Уже известно, что там заменят напольное покрытие, обновят потолки, системы отопления и электроснабжения, установят климатическое оборудование, смонтируют пожарную и охранную сигнализации, заменят кровлю.

В большом «звездном» зале планируется заменить проекционное и звуковое оборудование, обустроить амфитеатр и партер, расширить эстраду. Реставрация ждет все помещения планетария, роспись, панно и люстры.

Начальная цена разработки проекта составляла 62,5 млн рублей. Компания, которой не удалось выиграть аукцион, пыталась оспорить итоги торгов, но безуспешно.

Помимо самого планетария реставрации подлежат обсерватория, теплица и хозяйственная постройка. Сроки самой реконструкции пока не называются.

Планетарий был построен в 1954 году.